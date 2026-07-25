Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu sürprizi: Ünlü hoca talimat verdi

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu sürprizi: Ünlü hoca talimat verdi

Fenerbahçe’de forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’na Suudi Arabistan’dan sonra Avrupa’dan da talip çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu sürprizi: Ünlü hoca talimat verdi

Kariyerine Fenerbahçe’de devam eden Kerem Aktürkoğlu’na Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu iddia edilmişti.
Arabistan’dan sonra milli futbolcu için Avrupa’dan da talip çıktı.

İTALYAN DEVİ İSTİYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; İtalya Serie A devlerinden Roma, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek istiyor.

Roma’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperi’nin Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosunda görmek için talimat verdiği öne sürüldü.

Filenin Sultanları'ndan kötü haberFilenin Sultanları'ndan kötü haber

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif sunması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim ise olası transferden elde edilecek bonservis gelirini, yaz dönemindeki yeni takviyeler için bütçe oluşturmak amacıyla değerlendirmeyi hedefliyor.

Kadroda birçok yabancı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, şu ana kadar ayrılığı en düşük ihtimal olarak görülen isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu'ydu. Ancak Roma'nın yapacağı teklifin beklentileri karşılaması halinde milli futbolcu, yabancı oyunculardan önce takımdan ayrılan sürpriz isim olabilir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Roma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro