Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu sürprizi: Ünlü hoca talimat verdi

Kariyerine Fenerbahçe’de devam eden Kerem Aktürkoğlu’na Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu iddia edilmişti.

Arabistan’dan sonra milli futbolcu için Avrupa’dan da talip çıktı.

İTALYAN DEVİ İSTİYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; İtalya Serie A devlerinden Roma, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek istiyor.

Roma’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperi’nin Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosunda görmek için talimat verdiği öne sürüldü.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif sunması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim ise olası transferden elde edilecek bonservis gelirini, yaz dönemindeki yeni takviyeler için bütçe oluşturmak amacıyla değerlendirmeyi hedefliyor.

Kadroda birçok yabancı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, şu ana kadar ayrılığı en düşük ihtimal olarak görülen isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu'ydu. Ancak Roma'nın yapacağı teklifin beklentileri karşılaması halinde milli futbolcu, yabancı oyunculardan önce takımdan ayrılan sürpriz isim olabilir.