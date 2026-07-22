Fenerbahçe'ye "Kapı" gibi santrfor: 35 milyon euroluk transfer bitiyor

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu golcüyü bitirmek üzere. Kapı gibi santrfor geliyor. 35 milyon euroluk transfer bitiyor.

Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un ardından bir golcü transferi için daha almak için yoğun çaba gösteriyordu. Santrfor adayları arasında öne çıkan isim Aston Villa'nın "Kapı" gibi santrforu Ollie Watkins olmuştu.

FENERBAHÇE'YE 35 MİLYON EUROLUK SANTRFOR

Sarı lavicertlilerin Ollie Watkins transferinde önemli mesafe katettikleri ortaya çıktı.

Sky Sports da habere yer verirken, İngiliz golcüyü almak isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin öne çıktığını duyurdu.

Fanatik'teki habere göre Aston Villa, 30 yaşında ve 1.80 boyundaki oyuncu için 35-40 milyon euro arasında bonservis geliri hedefliyor.

Fenerbahçe'nin ise 35 milyon euroyu taksitlerle ödeyebileceği ileri sürüldü.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

6 sezondur Aston Villa'da forma giyen Watkins'in 2028'e kadar sözleşmesi sürüyor.

Daha önce Brenford ve Exeter City'de oynayan 30 yaşındaki futbolcu, transfer gerçekleşirse ilk kez İngiltere dışında bir takımın formasını giymiş olacak.