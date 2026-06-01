Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde olan Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Alman devinin sportif direktörü Lars Ricken, golcü futbolcu için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını belirtti.

''ONU BIRAKMAYA NİYETİMİZ YOK''

Ricken açıklamasında, "Serhou Guirassy için herhangi bir teklif almadık. Onu bırakmaya da niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı." ifadelerini kullandı.

''OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLER GELİRSE DEĞERLENDİRECEĞİZ''

Borussia Dortmund'un bir başka sportif direktörü Ole Book ise, "Golleriyle takım için çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de hedefimiz. Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu değerlendireceğiz." yorumunu yaptı.

40 MİLYON EURO ÜSTÜ TEKLİFLERE SICAK

Alman basınında çıkan haberlere göre; Borussia Dortmund, 40 milyon euronun üzerinde yapılacak olan teklifte Guirassy'nin ayrılığına sıcak bakıyor.

Gineli golcünün Dortmund ile olan sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli olsa da bu opsiyon belirli ligler için geçerli.

46 MAÇTA 22 GOL ATTI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund ile 46 maçta forma giyen Serhou Guirassy, 22 gol atarken 6 asist yaptı ve 28 gole doğrudan katkı sağladı.