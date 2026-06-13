Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyordu: TFF 1. Lig ekibine hoca olmaya hazırlanıyor
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, Selçuk Şahin'le görüşmelere başladı. Şahin'in Fenerbahçe teknik ekibine dahil olması bekleniyordu.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Batman Petrolspor'un teknik direktör arayışı sona erdi.
SELÇUK ŞAHİN'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Selçuk Şahin'le görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE'DE YARDIMCI ANTRENÖR OLMASI BEKLENİYORDU
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte Selçuk Şahin'in teknik ekibe dahil olması bekleniyordu. Şahin göreve gelecek yeni teknik direktörün yardımcılığını yapacaktı.
EYÜPSPOR'DA 0.63 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
Selçuk Şahin son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüspor'da teknik direktörlük yaptı. Takımın başında 8 maça çıkan Selçuk Şahin, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi