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Halk TV Spor Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyordu: TFF 1. Lig ekibine hoca olmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyordu: TFF 1. Lig ekibine hoca olmaya hazırlanıyor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, Selçuk Şahin'le görüşmelere başladı. Şahin'in Fenerbahçe teknik ekibine dahil olması bekleniyordu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyordu: TFF 1. Lig ekibine hoca olmaya hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Batman Petrolspor'un teknik direktör arayışı sona erdi.

SELÇUK ŞAHİN'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Selçuk Şahin'le görüşmelere başladı.

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FENERBAHÇE'DE YARDIMCI ANTRENÖR OLMASI BEKLENİYORDU

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte Selçuk Şahin'in teknik ekibe dahil olması bekleniyordu. Şahin göreve gelecek yeni teknik direktörün yardımcılığını yapacaktı.

EYÜPSPOR'DA 0.63 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Selçuk Şahin son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüspor'da teknik direktörlük yaptı. Takımın başında 8 maça çıkan Selçuk Şahin, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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