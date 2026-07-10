Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı büyük fedakarlık ortaya çıktı

Fenerbahçe, Fransa'da Ligue 1'de Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u transfer etmeye çok yaklaştı.

Sarı-lacivertli ekibin oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladığı belirtilirken, resmi açıklamanın beklendiği ifade edildi.

MASON GREENWOOD'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre; İngiliz yıldız, kendi bonservisinden payı olan 8 milyon eurodan vazgeçti.

24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'DA OLACAK

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin transferi bitirmek için Marsilya'ya giderken, sarı-lacivertlilerin Greenwood'u 24 saat içinde İstanbul'a getirmesi planlanıyor.

MASON GREENWOOD'UN KARİYERİ

Futbol eğitimini Manchester United altyapısında alan Mason Greenwood, genç yaş kategorilerinde sergilediği etkileyici performansın ardından 2019 yılında A takıma yükseldi. Güçlü sol ayağı, gol vuruşlarındaki becerisi ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesi, onu kısa sürede takımın dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi.

İngiliz devinin formasıyla kritik gollere imza atan İngiliz futbolcu, Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en genç golcüleri arasına adını yazdırdı. Kariyerinde yaşadığı zorlu dönemin ardından 2023-24 sezonunu İspanya’da kiralık olarak geçiren Greenwood, burada gösterdiği başarılı performansla yeniden çıkış yakaladı.

Sonrasında Fransa’nın köklü kulüplerinden Marsilya’ya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, hızı ve bitiriciliğiyle takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi. Henüz genç yaşında Avrupa’nın üst düzey liglerinde önemli tecrübeler edinen Greenwood, kariyerinin yeni sayfasında da kıtanın öne çıkan hücum oyuncularından biri olarak görülmeye devam ediyor.