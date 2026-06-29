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Halk TV Spor Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan kötü haber: Bir bu eksikti

Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan kötü haber: Bir bu eksikti

Vedat Muriqi'nin sakatlığının ardından Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Dünya Kupası'nda bulunan N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda sakatlandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan kötü haber: Bir bu eksikti

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin sakatlığıyla sarsıldı. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak olması beklenirken bir kötü haber daha geldi.

İSVEÇ MAÇINDA OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELİRSİZ

Fransa Milli Takımı'yla beraber 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden N'Golo Kante sakatlandı. Oyuncunun, İsveç maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini sürüyor.

Fransa teknik direktörü Deschamps sakatlığa dair yaptığı açıklamada "N'Golo Kante'nin sakatlık problemi nedeniyle İsveç maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan kötü haber: Bir bu eksikti - Resim : 1

DİZİNDEN SAKATLIK YAŞIYOR

L'Equipe gazetesinin haberine göre; N'Golo dizinden sakatlık yaşıyor. Fransızlarda Marcus Thuram da sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DE 18 MAÇA ÇIKTI

Ara transfer döneminde katıldığı Fenerbahçe'de 18 maça çıktı. Kante, sarı-lacivertlilerde 2 de gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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