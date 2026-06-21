"Fenerbahçe'ye dönebilirim" dedi ve şampiyonluk mesajı verdi

2024-25 sezonunun ardından Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Portekiz devi Benfica'da sportif direktörlük görevine başlayan Mario Branco, sarı-lacivertli kulüpteki dönemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Branco, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına verdiği röportajda Mourinho tartışmasından Tadic'in ayrılığına, Türkiye'nin transfer algısından kendi Fenerbahçe özlemine kadar pek çok kritik konuya açıklık getirdi.

MOURINHO SAVUNMASI: "84 PUAN BAŞARISIZLIK MIDIR?"

Branco'nun en dikkat çeken açıklamaları Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerine yönelik oldu. Portekizli teknik direktörün başarısız ilan edilmesini doğru bulmadığını vurgulayan Branco, rakamlarla konuştu. Jesus döneminde 80, İsmail Kartal döneminde 99 ve Mourinho döneminde ise 84 puan toplandığını hatırlatan eski sportif direktör, bir önceki sezon bu puanın şampiyonluk için yeterliliğini de hatırlatarak değerlendirmelerin şartlar gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.

MOURINHO İLE İLK TEMAS

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geliş hikayesini de aktaran Branco, Portekizli çalıştırıcıyla doğrudan iletişime geçen ilk ismin kendisi olduğunu açıkladı. İsmail Kartal ile sezonu tamamlarlarken bile yabancı teknik direktör seçeneğini masada tuttuklarını belirten Branco, ilginç bir ayrıntıyı da gündeme taşıdı: O dönemde başkanlık seçiminde yarışan her iki adayın da ortak tercihinin Mourinho olduğunu ifade etti.

Röportajın en çarpıcı bölümünde Branco, Fenerbahçe ile yeniden çalışma ihtimalini masadan kaldırmadığını açıkladı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'ye dönme hissini içinde taşıdığını belirten Branco, bu dönüşün Fenerbahçe üzerinden gerçekleşebileceğini ve sarı-lacivertlilerle yarım kalan şampiyonluk hedefini tamamlamak istediğini net bir biçimde ortaya koydu:

"Kariyerimde er ya da geç tekrar Türkiye'ye döneceğim hissine sahibim. Belki de bilmiyorum, Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Belki de Fenerbahçe ile yarım kalan şampiyonluk işimizi tamamlayabilirim."

TADIC PİŞMANLIĞI

Branco'nun en duygusal anları ise Dusan Tadic'in ayrılığı söz konusu olduğunda yaşandı. Fenerbahçe'de kalsaydı öncelikli hedefinin Tadic'i takımda tutmak olacağını açıkça söyleyen Branco, Sırp oyuncunun yaşı nedeniyle eleştirilmesini haksız bulduğunu vurguladı. Her sezon minimum 15 gol ve 15 asist üretebilecek bir oyuncunun takıma 30 gol katkısı anlamına geldiğini belirten Branco, Tadic'in saha içindeki performansının ötesinde antrenman disiplinini ve genç oyunculara olan olumlu etkisini de ön plana çıkardı. Benzer liderlik özelliklerini Milan Skriniar'da da gözlemlediğini sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE'YE UYARI

Branco, kulübün yalnızca kaliteli futbolcuya değil doğru karaktere de ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Fenerbahçe ve Türk futbolunun kendine özgü baskı ortamını anlayabilen, bu yükü taşıyabilecek güçlü kişilikli oyuncuların önemine dikkat çeken Branco, bu faktörün transfer politikasında belirleyici bir kriter olması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE ALGISI

Görevdeki en büyük hedeflerinden birinin Türkiye'nin transfer pazarındaki algısını dönüştürmek olduğunu anlatan Branco, Batı Avrupa'da hala yerleşik olan olumsuz önyargıya dikkat çekti. Kariyerinin sonlarına gelmiş oyuncular için lüks bir yaşam destinasyonu olarak görülen bu algıyı kırmak için çalıştığını belirten Branco, Fenerbahçe'nin Manchester United, Real Madrid ve Bundesliga kulüplerine oyuncu satmasını somut bir başarı örneği olarak gösterdi.