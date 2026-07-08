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Fenerbahçe'ye çok kötü haber: Yeni transfer sezonu kapatmış olabilir

Fenerbahçe'nin yeni transferi milli takımda sakatlandı. Sezonu daha şimdiden kapatmış olabileceği belirtiliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye çok kötü haber: Yeni transfer sezonu kapatmış olabilir

Fenerbahçe'ye çok kötü haber geldi. Yeni transfer edilen yıldız oyuncunun sezonu daha şimdiden kapatmış olabileceği belirtiliyor.

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haberPolonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber

Sarı lacivertli kulüp, Sniead Jack Kısal'ı transfer ettiğini 9 Haziran'da resmen açıklamıştı. 4 yıldır oynadığı Eczacıbaşı'ndan ayrılan milli voleybolcu, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

POLONYA MAÇINDA SAKATLANDI

Filenin Sultanları'nın kadrosunda da yer alan Sinead Jack Kısal, Japonya'da düzenlenen Milletler Ligi 3. haftasında Polonya karşısında sahada yer aldı.

Fenerbahçe'ye çok kötü haber: Yeni transfer sezonu kapatmış olabilir - Resim : 2
Yıldız oyuncu, milli takımın 3-1 kazandığı maçın son setinde sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Jack Kısal'ın aşi tendonundan sakatlanması endişe yarattı.
Yapılacak tetkiklerden sonra durumu belirlenecek olan Jack Kısal'ın ameliyat olma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
Jack Kısal'ın Milletler Ligi'nde kalan maçlarda forma giyemeyeceği, Sultanlar Ligi'nde de sezonu açmadan kapatmış olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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