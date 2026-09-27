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Halk TV Spor Fenerbahçe'ye 8-0 yenilince istifa etmişti: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'ye 8-0 yenilince istifa etmişti: Yeni takımı belli oldu

Eyüpspor, Fenerbahçe'ye 8-0 yenilince görevinden istifa eden teknik direktör Özhan Pulat'ın yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye 8-0 yenilince istifa etmişti: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, milli ara öncesi son lig maçında kendi sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etmişti.
Sarı lacivertliler farklı skora Vedat Muric (4), Mason Greenwood, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle gitmişti.

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Bu skorla Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal rahatlamış, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ise istifa kararını açıklamıştı. Pulat, daha sonra yönetimle de görüşerek görevinden ayrılmıştı.

ÖZHAN PULAT'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Eyüpspor'dan istifa eden Özhan Pulat, fazla beklemedi. Pulat'ın yeni takımı belli oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yollarını ayırdığı teknik direktör Ahmet Cingöz'in boşluğunu çabuk doldurdu.
Beinsports'un haberine göre; TFF 1. Lig takımı Mardin 1969 Spor, teknik direktörlüğe Özhan Pulat'ı getirmeyi kararlaştırdı.
Tarafların prensip anlaşmasına vardıkları, resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Eyüpspor Mardin TFF 1. Lig
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