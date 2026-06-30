Fenerbahçe'ye 2 günde antrenmandan güzel haber geldi

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler günü çift idmanla kapattı.

Salon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra sahaya çıktı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kısımda ise taktik çalışıldı.

TALISCA TAKIMLA ÇALIŞTI

Pazar günü yapılan antrenmanda sakatlık yaşayarak sahadan ayrılmak zorunda kalan Anderson Talisca kademeli olarak takımla birlikte çalıştı.

VEDAT MURIQI YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde bir diğer sakatlık yaşayan isim olan Vedat Muriqi ise antrenmanda yer almadı. Kosovalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER VE ARCHIE BROWN ÖZEL ÇALIŞTI

Cengiz Ünder ve Archie Brown ise kendilerine hazırlanan program dahilinde salonda özel olarak çalıştı.