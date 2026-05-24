Fenerbahçe'nin yıldızı evlendi: Gelinliği göz kamaştırdı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı bekarlığa veda etti. Ana Cristina, muhteşem bir düğünle evlendi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncu daha bekarlığa veda etti.
Sarı lacivertli takımda 2021'den bu yana forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı Ana Cristina, muhteşem bir düğünle evlendi.
Ana Cristina, geçen yıl tam da bu ayda kendisi gibi voleybolcu olan Maicon Santos'la nişanlanmıştı.
Ana nişan töreni sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "İki kişi olmaları bir kişi olmalarından daha iyidir, çünkü emeklerinin karşılığını daha iyi alırlar. Çünkü düşerlerse, biri arkadaşını kaldırır; ama yalnız olanın vay haline; çünkü düşerse, onu kaldıracak kimse yoktur."
"Ve eğer iki kişi birlikte uyurlarsa, ısınırlar; fakat yalnız biri, nasıl ısınır? Biri ötekine üstün gelmek isterse, ikisi birden ona karşı koyar; üçlü bağ kolay kopmaz.'
Çift, bir yılın ardından sezonun bitmesiyle birlikte ülkeleri Brezilya'da yapılan düğün töreniyle dünya evine girdi.