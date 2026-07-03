Fenerbahçe'nin yeni transferi resmen açıklandı: 20'den fazla kupa kaldırdı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, transfer dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün transfer stratejisinden iletişim politikasına, teknik direktör İsmail Kartal ile yürütülen çalışmalardan yeni transfer Nathan Ake'ye kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Kamer, taraftarlara da doğrudan mesajlar iletti.

YENİ TRANSFERİ AÇIKLADI

Açıklamalarının devamında somut bir transfer duyurusu da yapan Kamer, savunma hattındaki takviyeye ilişkin merakla beklenen ismi kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpte başarılı stoperlerin bulunduğunu ancak sol stoper mevkisinde bir eksiklik yaşandığını belirten Kamer, bu ihtiyacı gidermek amacıyla uzun süredir sürdürülen görüşmelerin sonuçlandığını açıkladı. Dünya futbolunda sayılı isimler arasında gösterilen ve kariyeri boyunca 20'den fazla kupa kaldırmış olan Nathan Ake'nin, Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu.

Hollandalı savunmacı Ake, kariyerinde Manchester City forması altında elde ettiği çok sayıda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi başarısıyla tanınıyor. Deneyimli stoperin, Fenerbahçe'nin savunma hattına hem tecrübe hem de liderlik katması bekleniyor.



TRANSFERLER ARTIK RADYO VE FB TV'DEN DUYURULACAK

Transfer döneminde taraftarlar arasında yoğun bir heyecan yaşandığını belirten Kamer, kulübün bundan sonra transfer duyurularını kendi yayın organları üzerinden yapacağını açıkladı. Kamer, transferlerin ve resmi duyuruların kulübün radyosu ile FB TV aracılığıyla paylaşılmasına karar verildiğini belirterek, taraftarların uzun süredir merakla beklediği transfer sürecine bu şekilde şeffaf bir şekilde eşlik edileceğini vurguladı. Yönetici, ilk yayında yer almaktan duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.

EŞ ZAMANLI DUYURU PRENSİBİ

Kulübün iletişim stratejisinin profesyonel bir çerçevede yürütüleceğinin altını çizen Kamer, transfer haberlerinin tüm mecralara eş zamanlı olarak duyurulacağını ifade etti. Basın kuruluşları arasında sık yaşanan "ilk haberi verme" yarışına dikkat çeken Kamer, kulüp olarak hiçbir yayın organına öncelik tanımayacaklarını, tüm duyuruların aynı anda yapılacağını belirtti.

ASILSIZ HABERLERE SERT TEPKİ

Transfer sürecinde çıkan bazı haberlerin kulübe zarar verdiğini söyleyen Kamer, bu tür yayınların hem transfer görüşmelerini olumsuz etkilediğini hem de taraftarı yanlış yönlendirdiğini kaydetti. Kamer, teknik heyetin 24 saat esasına dayalı bir çalışma yürüttüğünü, hangi transferlerin yapılması gerektiğine dair kapsamlı bir analiz sürecinin işletildiğini aktardı. Bu çalışmanın kulüpteki seçim sürecinden bu yana devam ettiğini belirten yönetici, her mevki için en az 100 oyuncunun izlendiğini, kulübün eksik ve fazla olduğu pozisyonların net bir şekilde belirlendiğini söyledi.

BASINA ÇAĞRI: DOĞRULUK ÖNCELİKLİ OLMALI

Basın mensuplarına da doğrudan seslenen Kamer, yüzde yüz emin olunmayan haberlerin yayınlanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kamer, bu tür teyit edilmemiş haberlerin Fenerbahçe'nin transfer pazarlıklarına ciddi zarar verdiğini vurgulayarak basın camiasından duyarlılık talep etti.

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU SİNYALLER

Teknik Direktör İsmail Kartal ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Kamer, hocanın kadroyla ilgili değerlendirmelerini de paylaştı. Kartal'ın, oyuncuların yüksek bir konsantrasyonla çalıştığını ve şampiyonluk mücadelesine hazır olduklarını ifade ettiğini aktaran Kamer, teknik direktörün takıma sahanın 30 metrelik bölgesinde baskılı bir hücum anlayışı oynatmayı hedeflediğini söyledi. Kamer ayrıca ilk kampın da teknik heyet tarafından oldukça verimli geçtiğinin belirtildiğini aktardı.

KADRO YAPISINDAN MEMNUNİYET, EKSİK BÖLGELER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Mevcut kadronun genel yapısından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kamer, rakip takımlarla kıyaslandığında kadronun oldukça güçlü olduğunu belirtti. Bununla birlikte bazı mevkilerde fazlalık, bazılarında ise eksiklik bulunduğunu kaydeden yönetici, bu eksik bölgeler için çalışmaların sürdüğünü ve yakın zamanda yeni açıklamalar yapılacağını söyledi.