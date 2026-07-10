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Fenerbahçe'nin yeni transferi özel jetle geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Avusturya kampına özel uçakla gelerek takıma katıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin yeni transferi özel jetle geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, özel uçakla Avusturya'ya gelerek takımın kampına katıldı.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Nathan Aké, Avusturya'ya geldi. Yeni transferimiz Nathan Aké, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır. Hoş geldin Nathan!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi özel jetle geldi - Resim : 2

İSMAİL KARTAL'IN KEYFİ YERİNE GELDİ

Sarı lacivertli takım Avusturya kampında dün akşam oynadığı hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker'ı 5-0 yendi.
Karşılaşmanın gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
Fenerbahçe'nin aldığı farklı galibiyet ve yeni transfer Nathan Ake'nin kampa katılmasıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın da keyfi yerine geldi.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Transfer Avusturya İsmail Kartal
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