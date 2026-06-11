Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz transfer gündemine daldı. Adaylık sürecinde Vedat Muriqi ile her konuda prensip anlaşması sağlayan Yıldırım, göreve gelmesinin hemen ardından Mallorca ile müzakerelere hız verdi.

Taraflar 15 milyon euro bonservis bedeli üzerinde uzlaştı. Sarı-lacivertliler bu ödemeyi üç yıla yayacak. Anlaşmaya ayrıca olası bir sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de eklendi.

BAVULLARINI TOPLADI

Müjdeli haberi bekleyen Muriqi, anlaşmanın tamamlandığını öğrenir öğrenmez harekete geçti. Kosovalı golcü ve ailesi önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Muriqi, sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Muriqi, Fenerbahçe formasını ilk kez 2019-20 sezonunda giymişti. O dönemin ardından 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet, aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertlilere olan bağlılığını hiç gizlemedi. Yıldız isim en büyük hayali olarak nitelendirdiği şampiyonluğu Fenerbahçe'de yaşamak için İstanbul'a geri dönüyor.