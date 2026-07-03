Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake bakın kim çıktı

SEDAT KAYA / HALK TV

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Surinam kökenli bir aileden geliyor. Babası Surinamlı, annesi Hollandalıdır. Çok kültürlü bir ortamda büyüdü.

Chelsea tarafından henüz 16 yaşındayken transfer edildi. Hollanda'dan ayrılıp İngiltere'ye tek başına gitmesi, genç yaşta verdiği en büyük kararlardan biri oldu.



Babası ilk Premier Lig maçını göremedi. 2012'de Chelsea formasıyla ilk kez sahaya çıktığı gün, babası Moise Ake maç başlamadan kısa süre önce hayatını kaybetti. Ailesi bu acı haberi, maçını oynayabilmesi için karşılaşma sonuna kadar ondan sakladı. Ake daha sonra bu günü hayatının en unutulmaz ve en hüzünlü günü olarak anlattı.



Alt liglerden zirveye çıktı. Chelsea'de düzenli forma şansı bulamayınca kiralık olarak Reading ve Watford'da oynadı. Ardından Bournemouth'a transfer oldu. Bournemouth küme düşmesine rağmen gösterdiği performans sayesinde Manchester City'nin dikkatini çekti ve yaklaşık 40 milyon sterlinlik bonservisle transfer edildi.



Çok yönlü bir savunmacı. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sol bek ve zaman zaman ön libero olarak da görev yapabiliyor. Bu özelliği nedeniyle teknik direktör Pep Guardiola tarafından sıkça farklı rollerde kullanıldı.

Sessiz lider olarak tanınıyor. Sahada agresif görünmese de takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından profesyonelliği ve çalışma disiplini nedeniyle örnek gösterilen isimlerden biri olarak kabul ediliyor.