Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: 2 ihtimal var

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

MAÇ TARİHLERİ

İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Kura çekimi de 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

KAZANIRSA 3. ÖN ELEME TURUNDAN DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, eşleşmeden galip gelmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek. Elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek.