Fenerbahçe'nin transfer yasağı için ödeyeceği para belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı geldi. Sevilla'nın şikayeti üzerine harekete geçen FIFA, sarı-lacivertlilere 3 dönem transfer yasağı uyguladı.

YASAK EN NESYRI'NİN BONSERVİS TAKSİTİ NEDENİYLE GELDİ

Kararın ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Fenerbahçe yasağın En Nesyri'nin bonservis taksitlerinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle uygulandığını dile getirdi. Söz konusu taksitin pazartesi günü ödeneceğini belirten sarı-lacivertliler yasağın kaldırılacağını duyurdu.

3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Sevilla'ya ödeyeceği para da belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yönetim transfer yasağının kalkması için İspanyol kulübüne 3 milyon euroluk ödeme gerçekleştirecek.

BONSERVİSİ 19.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun transferi için Sevilla ile 19.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.