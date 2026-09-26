Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'nin transfer yasağı için ödeyeceği para belli oldu

Fenerbahçe'nin transfer yasağı için ödeyeceği para belli oldu

En Nesyri'nin ödenmeyen bonservis taksiti nedeniyle Fenerbahçe'ye transfer yasağı uygulandı. Sarı-lacivertliler gerekli ödemeyi yaptıktan sonra transfer yasağı kaldırılacak. Pazartesi günü gerçekleşecek ödemenin tutarı da belli oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin transfer yasağı için ödeyeceği para belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı geldi. Sevilla'nın şikayeti üzerine harekete geçen FIFA, sarı-lacivertlilere 3 dönem transfer yasağı uyguladı.

YASAK EN NESYRI'NİN BONSERVİS TAKSİTİ NEDENİYLE GELDİ

Kararın ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Fenerbahçe yasağın En Nesyri'nin bonservis taksitlerinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle uygulandığını dile getirdi. Söz konusu taksitin pazartesi günü ödeneceğini belirten sarı-lacivertliler yasağın kaldırılacağını duyurdu.

Son Dakika | Fenerbahçe transfer yasağının neden geldiğini resmen açıkladıSon Dakika | Fenerbahçe transfer yasağının neden geldiğini resmen açıkladı

3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Sevilla'ya ödeyeceği para da belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yönetim transfer yasağının kalkması için İspanyol kulübüne 3 milyon euroluk ödeme gerçekleştirecek.

BONSERVİSİ 19.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun transferi için Sevilla ile 19.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe FIFA Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro