Fenerbahçe'nin TFF'den talebi belli oldu: Kritik toplantıda açıkladılar

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezon için belirlediği 10+4'lük yabancı kuralını tartışmak için bir araya geldi.

YABANCI KURALININ KALDIRILMASINI ÖNERDİLER

Fenerbahçe'yi ikinci başkan Barış Göktürk ve genel sekreter Mahmut Uslu temsil etti. Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçeli yöneticiler, yabancı kuralının tamamıyla ortadan kaldırılmasını önerdi.

Barış Göktürk ve Mahmut Uslu, Kulüpler Birliği'nin TFF'yle yapacağı toplantıda bu talebin de masaya yatırılmasını istedi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin talebin reddedilmesi halinde kadro planlamasını 10+4 yabancı kuralına göre yapacağı ifade edildi.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ DEĞİLDİR"

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da yabancı kuralı için yaptığı açıklamada "Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyonumuzla paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz" dedi.