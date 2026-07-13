Fenerbahçe'nin son maçı şifresiz yayınlanacak
Fenerbahçe son hazırlık maçında Lask'la karşılaşacak. Mücadele FB TV ve tv100'den ortak yayınlanacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü (yarın) Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaşacak.
ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı yayınlayacak kanal belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre mücadele tv100 - FB TV ortak yayınıyla aktarılacak.
İLK İKİ HAZIRLIK MAÇINDA FARK ATTILAR
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.