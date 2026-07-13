Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'nin son maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe'nin son maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe son hazırlık maçında Lask'la karşılaşacak. Mücadele FB TV ve tv100'den ortak yayınlanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin son maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü (yarın) Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaşacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı yayınlayacak kanal belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre mücadele tv100 - FB TV ortak yayınıyla aktarılacak.

İLK İKİ HAZIRLIK MAÇINDA FARK ATTILAR

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro