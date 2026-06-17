Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'ndeki rakibi açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.
İkinci eleme turu maçları, 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ DE BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu
Siyah - Beyazlılar Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş maçını 30 Temmuz'da deplasmanda yapacak.
Beşiktaş 2. eleme turundan mücadele edecek. Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan katılacak.
ŞAMPİYONLAR YOLU EŞLEŞMELERİ
Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)
Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)
Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)
Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)
Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)
LİG YOLU EŞLEŞMESİ
Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)
Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)