Fenerbahçe'nin Salah'a teklifi ortaya çıktı: Gelme ihtimali yüksek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Muhammed Salah sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE SALAH SÜRPRİZİ

Oyuncunun vedası resmi olarak açıklanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe’de her iki başkan adayı da Mısırlı futbolcu için temaslarda bulundu.

33 yaşındaki yıldız futbolcu için 12 milyon euro teklif edildiği öne sürüldü. Salah’ın böyle bir ücret karşılığında Fenerbahçe’ye gelme ihtimalinin sanılandan yüksek olduğu vurgulandı.

ARAPLARIN TEKLİFİ BEKLENİYOR

Muhammed Salah’ın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu bilinse de Suudi Arabistan’dan gelecek tekliflerin bu durumu değiştirebileceği ifade edildi.

12 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 40 maçta forma giyen Muhammed Salah, 3 bin 76 dakika sahada kaldı. Salah bu sürede 12 gol ve 9 asist kaydetti.