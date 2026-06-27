Fenerbahçe'nin sabrı taştı: Yıldız futbolcuya ceza verilecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren sarı-lacivertliler İsmail Kartal'ın kararıyla her gün çift antrenman yapıyor.

DIEGO CARLOS'A ULAŞILAMIYOR

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken Diego Carlos krizi ortalığı karıştırdı. Kampa katılmayan Brezilyalı futbolcu, yönetimin telefonlarını açmıyor.

CEZA VERİLECEK

A Spor'un haberine göre; artık sabrı taşan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya yaptırım uygulayacak. 33 yaşındaki futbolcuya ceza verilecek.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertliler daha önce konuya dair yaptığı açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir" demişti.

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, 31 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper, 1 gol ve 1 asist kaydetti.