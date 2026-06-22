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Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık programı belli oldu. Sarı lacivertli takımın rakipleri de açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Sarı lacivertliler, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra hazırlıklar için kampa girecekler.

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24 Haziran'da Topuk Yaylası'nda kampa girecek olan Fenerbahçe, günlerini yeni teknik direktör İsmail Kartam yörnetiminde çift antrenman yaparak geçirecek. Bu kampta daha çok fizik ve kondisyon çalışmaları üzerinde durulacak.
3 ve 4 Temmuz tarihlerinde izin yapacak olan futbolcular, daha sonra hazırlıkların 2. bölümüne geçecekler.

AVUSTURYA KAMPINDAKİ RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, 5 Temmuz'da tesislerde toplandıktan sonra Avusturya'ya giderek kampa girecek.
Sarı lacivertliler Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Program şöyle:
8 Temmuz: Admira Wacker
11 Temmuz: Pogon Szczecin
14 Temmuz: LASK

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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