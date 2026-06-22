Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Sarı lacivertliler, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra hazırlıklar için kampa girecekler.

24 Haziran'da Topuk Yaylası'nda kampa girecek olan Fenerbahçe, günlerini yeni teknik direktör İsmail Kartam yörnetiminde çift antrenman yaparak geçirecek. Bu kampta daha çok fizik ve kondisyon çalışmaları üzerinde durulacak.

3 ve 4 Temmuz tarihlerinde izin yapacak olan futbolcular, daha sonra hazırlıkların 2. bölümüne geçecekler.

AVUSTURYA KAMPINDAKİ RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, 5 Temmuz'da tesislerde toplandıktan sonra Avusturya'ya giderek kampa girecek.

Sarı lacivertliler Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Program şöyle:

8 Temmuz: Admira Wacker

11 Temmuz: Pogon Szczecin

14 Temmuz: LASK