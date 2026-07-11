Fenerbahçe'nin rakibinden Galatasaray'ı sevindirecek teklif

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki karşılaşacağı Polonya ekibi Gornik Zabrze'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

GALATASARAY'DAN ELIAS JELERT'E TALİP OLDULAR

Transferfeed'de yer alan habere göre; Gornik Zabrze, Galatasaray'dan Elias Jelert'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın gelecek sezon için planları arasında yer almayan Elias Jelert'in önümüzdeki günlerde Gornik Zabrze'ye imza atabileceği vurulandı.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yle ilk maçına 21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 28 Temmuz Salı günü Polonya'da olacak.

11 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Southampton'da sadece 11 maça çıkan Elias Jelert toplamda 576 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.