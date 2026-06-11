Fenerbahçe'nin planlarını bozacak açıklama

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, ilk takviyeyi forvet hattına yapmayı planlıyor.

2 santrfor birden transfer etmeyi planlayan Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriqi ve Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yi istiyor.

GUIRASSY CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

2 isimle de anlaşmaya varıldığı iddia edilirken oyuncu cephesinden açıklama geldi. Yıldız futbolcunun kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy, Sky Sport'a yaptığı açıklamada henüz bir anlaşma olmadığını ifade etti.

"HERHANGİ BİR TÜRDE ANLAŞMA YAPILMIŞ DEĞİL"

Teklifleri değerlendirdiklerini belirten Karamba Guirassy, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmış değil. Serhou şu anda gelecek sezonla ilgili seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma olduğu yönündeki haberler kesinlikle doğru değil" dedi.