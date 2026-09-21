Fenerbahçe'nin milli futbolcusu operasyon geçirdi: 2 ay yok

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Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Mert Müldür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta forma giyen Mert Müldür, bu maçların 3'üne ilk 11'de başladı.

Deneyimli oyuncu, söz konusu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.