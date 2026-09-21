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Halk TV Spor Fenerbahçe'nin milli futbolcusu operasyon geçirdi: 2 ay yok

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu operasyon geçirdi: 2 ay yok

Fenerbahçe, milli futbolcusunun ameliyat olduğunu açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu operasyon geçirdi: 2 ay yok
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Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.

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Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Mert Müldür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta forma giyen Mert Müldür, bu maçların 3'üne ilk 11'de başladı.

Deneyimli oyuncu, söz konusu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Avusturya
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