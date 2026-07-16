Fenerbahçe'nin maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü Polonya'nın Gornik Zabrze takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak bu karşılaşmanın hakemliğini Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yapacağı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.

MAÇIN RÖVANŞI BİR HAFTA SONRA OYNANACAK

Fenerbahçe ilk maçta rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Karşılaşmanın rövanşı ise bir hafta sonra Polonya'da yapılacak.

Temsilcimiz rakibini geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turuna çıkacak.

Sarı-lacivertli ekibin üçüncü eleme turundaki muhtemel rakipleri; Union Saint-Gilloise (Belçika), Sparta Prag (Çekya), Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi ve NEC Nijmegen (Hollanda).

Bu turu geçmesi durumunda play off'a kalacak olan Fenerbahçe, play off'u da geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmaya çalışacak.