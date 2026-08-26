Fenerbahçe'nin Lyon maçı kararı belli oldu: İsmail Kartal ters köşe yaptı
Lyon - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun yokluğunda İsmail Kartal sürpriz yaptı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek. OL Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.
MAURIZIO MARIANI DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcıları ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.
İSMAİL KARTAL SÜRPRİZ YAPTI
Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun yokluğunda İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'ye şans vermesi beklenen İsmail Kartal sürpriz yaptı.
İLK 11'LER
İlk 11'ler şu şekilde:
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tesmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Oğuz Aydın, Muriqi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi