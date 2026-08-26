Halk TV Spor Fenerbahçe'nin Lyon maçı kararı belli oldu: İsmail Kartal ters köşe yaptı

Fenerbahçe'nin Lyon maçı kararı belli oldu: İsmail Kartal ters köşe yaptı Lyon - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun yokluğunda İsmail Kartal sürpriz yaptı.