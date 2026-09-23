Transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısından dönen dünyaca ünlü futbolcu, imza sonrası gittiği 5 yıldızlı otelde kabusu yaşadı! Milyonluk kriz nedeniyle otel barında alıkonulan ve saldırıya uğrayan yıldız oyuncunun başına gelenler mafya filmlerini aratmadı.

Yaz transfer döneminde adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan ancak tercihini Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan yana kullanan dünyaca ünlü stoper Malang Sarr, futbol dünyasını sarsan akılalmaz bir komisyon saldırısının hedefi oldu.

Fransız basınının manşetten duyurduğu skandalda, İspanya kampında 5 yıldızlı otelde alıkonulan yıldız futbolcunun menajerler tarafından tehdit edilip tartaklandığı ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ancak son anda rotasını Suudi Arabistan'a çevirerek NEOM kulübüne imza atan dünyaca ünlü savunma oyuncusu Malang Sarr, yeşil sahalarda ender görülen cinsten bir transfer skandalının kurbanı oldu.

Fransız basınının manşete taşıdığı olay, adeta mafya filmlerindeki hesaplaşma sahnelerini aratmadı.

MENAJERLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTI AÇIK HEDEF OLDU

27 yaşındaki Senegalli stoper, Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'a transfer olurken aracı menajerleri devre dışı bıraktı ve dev sözleşmeye herhangi bir aracı kullanmadan bizzat kendisi imza attı.

Milyonlarca euro'luk komisyon ücretini alamayan karanlık yapılar, başarılı oyuncuyu radarına aldı ve İspanya’nın Marbella kentindeki 5 yıldızlı takım kampında operasyon için düğmeye bastı.

5 YILDIZLI OTELDE ALIKONULMA VE TOKAT İDDİASI

Takım arkadaşlarıyla birlikte otelde akşam yemeği yiyen Sarr'ın yanına gelen kimliği belirsiz bir grup, oyuncuyu zorla otelin bar kısmına götürerek alıkoydu. Eski menajeriyle bağlantılı olduğu iddia edilen grup, yıldız isimden transfer komisyonunu talep ederek ağır tehditler savurdu. Görgü tanıkları, hararetli tartışma sırasında Sarr’ın tartaklandığını ve tokatlandığını öne sürerken; futbolcu daha sonra fiziksel şiddet iddialarını reddetti ancak yaşanan gerilimi doğruladı.

POLİS DİYE BAĞIRINCA KAÇTILAR

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği skandal, NEOM kulübü yöneticilerinin duruma müdahale etmesiyle son buldu. Yöneticilerin "Polis çağırıyoruz" uyarısı üzerine paniğe kapılan saldırgan grup otelden hızla kaçarak izini kaybettirdi. Fenerbahçe'nin kapısından dönen oyuncunun yaşadığı büyük şoka rağmen resmi bir şikayette bulunmaması ise dikkat çekti.