Fenerbahçe'nin eski yıldızı yeni takımında 1 gol 1 asistle şov yaptı

Benfica, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Belenenses'i 5-1'lik farklı skorla mağlup ederek taraftarına umut veren bir performans sergiledi.

Portekiz ekibinde yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Jhon Duran ise ilk maçında gösterdiği etkili oyunla adından söz ettirdi.

1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kolombiyalı golcü, Benfica formasıyla çıktığı ilk mücadelede hem gol sevinci yaşadı hem de takım arkadaşına yaptığı asistle skora doğrudan katkı sağladı. Hücum hattındaki hareketliliği ve etkili performansıyla dikkat çeken Duran, yeni takımına hızlı bir başlangıç yaparak teknik heyetten tam not aldı.

Böylece Jhon Duran, Benfica kariyerindeki ilk karşılaşmasını 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak yeni sezona moralli bir giriş yaptı. Taraftarlar da genç yıldızın ortaya koyduğu performansın ardından gelecek adına umutlandı.

Benfica'nın farklı galibiyetinde diğer goller Anisio Cabral, Franjo Ivanovic ve Gianluca Prestianni'den gelirken, Portekiz temsilcisi mücadeleyi 5-1 kazanarak sezon öncesi hazırlıklarını başarılı bir sonuçla sürdürdü.