Fenerbahçe'nin eski yıldızı evine dönüyor

Türkiye'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK formaları giyerek Süper Lig'de iz bırakan Lazar Markovic'in yeni adresi belli oldu.

MARKOVİC'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

32 yaşındaki yıldız, kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.

Bonservisi elinde bulunan deneyimli futbolcu, Sırbistan ekiplerinden FK Cukaricki ile anlaşmaya vardı.

Markovic'in yeni kulübüyle resmi sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Kariyerinde Benfica, Liverpool, Sporting Lizbon ve Fulham gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Markovic, bundan sonraki kariyerini ülkesinde sürdürecek.

PARTİZAN'IN ARDINDAN YENİDEN SIRBİSTAN

Futbola Partizan altyapısında başlayan Markovic, kariyerinin önemli bölümünü yurt dışında geçirdi. Sırp futbolcu, altyapısından yetiştiği Partizan'da kaptanlık da yapmıştı.

32 yaşındaki oyuncu, yeni takımı FK Cukaricki'nin başarısı için mücadele edecek. Cukaricki'nin Sırbistan Ligi'ndeki mevcut konumu ise 9. sıra olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DEKİ KARİYERİ FENERBAHÇE İLE BAŞLADI

Lazar Markovic'in Türkiye macerası 2015 yılında başladı. O dönem Liverpool forması giyen Sırp futbolcu, kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla taraftarların dikkatini çeken Markovic, sonraki yıllarda yeniden Süper Lig'e geldi. Deneyimli kanat oyuncusu Gaziantep FK ve Trabzonspor formalarıyla da Türkiye'de sahne aldı.

Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle Süper Lig'de iz bırakan Markovic, son transferiyle birlikte uzun süren yurt dışı kariyerinin ardından yeniden ülkesinin yolunu tuttu.