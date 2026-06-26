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Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Daniel Castellani'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın eski hocası Arjantinli Daniel Castellani'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Arjantin Voleybol Federasyonu, Castellini'nin uzun süredir yakalandığı hastalıkla mücadele ettiğini, ancak yaşama gözlerini yumduğunu duyurdu.
Castellini, modern voleybol tarihine damga vuran bir hoca olarak göstriliyordu.

FENERBAHÇE'DE 5 SEZON GÖREV YAPTI

65 yaşındaki Daniel Castellini, Fenerbahçe'de 2011-2012, 2013-2015 ve 2021-2023 sezonlarında görev yaptı.
Fenerbahçe'yi 5 sezon çalıştıran Arjantinli teknik adam, Efeler Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'i kazandı.
Arjantin Milli Takımı'nı da uzun yıllar çalıştıran Castellini, Avrupa'da milli takımlar ve kulüp takımlarında da başarılar kazandı.
Castellini, 2023'te lenf kanseri tedavisi gördükten sonra sahalara dönmüş ve o zorlu süreci şu sözlerle özetlemişti:
​"Antrenörlük yapmak beni hayatta tutan bir meydan okuma."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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