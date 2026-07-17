Fenerbahçeli yıldız ayrılığı onayladı: Yönetimin kararı kaldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadrodaki oyuncular ile ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de düzenli ilk 11 şansı bulamayan Anthony Musaba ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SCHALKE 04'ÜN İLGİSİ VAR

Mounir Boualin'in haberine göre; Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, Fenerbahçe'de forma giyen Anthony Musaba'yı transfer etmek istiyor ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

MUSABA ONAY VERDİ

Schalke 04, Hollandalı kanat oyuncusuna olan ilgisini menajerine iletti.

Musaba'nın da kiralık olarak Alman ekibinde oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Schalke'nin yakın zamanda Musaba'yı kiralık olarak transfer etmek için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı yazıldı.

KARAR YÖNETİMİN

Fenerbahçe yönetimi, kadroda yaşanacak olası bir ayrılığa yeşil ışık yaksa da transferin yalnızca kulübün belirlediği şartların karşılanması halinde gerçekleşmesine sıcak bakıyor.

Sarı-lacivertlilerin Musaba hakkındaki nihai kararının ise önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

MUSABA'NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Samsunspor'dan Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 resmi maçta 2 gol atarken 6 da asist yaparak toplam 8 gole doğrudan katkı verdi.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 7 milyon euro olarak gösteriliyor.