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Halk TV Spor Fenerbahçeli milyarder Hamdi Ulukaya sözünü tuttu: İlk iş Aziz Yıldırım'a gitti

Fenerbahçeli milyarder Hamdi Ulukaya sözünü tuttu: İlk iş Aziz Yıldırım'a gitti

Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçeli milyarder Hamdi Ulukaya sözünü tuttu: İlk iş Aziz Yıldırım'a gitti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın stat ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp binasında gerçekleşen ziyarette başkan Yıldırım ve Ulukaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz ve futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Feridun Geçgel ile Chobani yetkilileri yer aldı.

Fenerbahçeli milyarder Hamdi Ulukaya sözünü tuttu: İlk iş Aziz Yıldırım'a gitti - Resim : 1

YENİ SEZON FORMALARINI İNCELEDİ

Ziyaretin ardından Maraton Fenerium mağazasını gezen Hamdi Ulukaya, 120. yıla özel olarak hazırlanan yeni sezon formaları ile Fenerium ürünlerini inceledi. Ulukaya, sohbet ettiği taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

ABD MAÇI ÖNCESİ SÖYLEMİŞTİ

Hamdi Ulukaya, Türkiye - ABD maçı öncesinde verdiği röportajda ilk fırsatta İstanbul'a giderek Aziz Yıldırım'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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