Fenerbahçe'den TFF'ye kritik başvuru: 3 hafta kala harekete geçtiler

Süper Lig'de yeni sezon öncesi yabancı kuralı tartışmaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezon için belirlediği 10+4'lük yabancı kuralı başta Fenerbahçe'nin tepkisini çekti.

İSMAİL KARTAL: KURALIN DEĞİŞMESİ LAZIM

Gornik Zabrze maçı sonrası açıklama yapan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir" sözlerini sarf etti.

TFF'YE BAŞVURACAKLAR

Ancak TFF'nin geri adım atmaması nedeniyle Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, +4'teki yaş sınırının artırılmasını isteyecek.

Sercan Hamzaoğlu konuşmasında "Fenerbahçe ve Kasımpaşa federasyonu ziyaret edip 23 yaş sınırının 25’e çıkarılması için başvuru yapacaklar. Diğer kulüplerle de görüşmeler devam ediyor" dedi.