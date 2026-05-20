Fenerbahçe'den tarihi kale hamlesi

Sezonun kritik virajında yaptığı hatalarla taraftarların ve teknik heyetin güvenini sarsan Brezilyalı kaleci Ederson ile Fenerbahçe arasındaki yolların ayrılması an meselesi!

Her iki tarafın da ayrılık konusunda hemfikir olduğu öne sürülürken sarı-lacivertliler kale pozisyonu için büyük bir ismin peşine düştü.

OBLAK KİMDİR? NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?

33 yaşındaki Sloven kaleci Jan Oblak, tam 12 yıldır Atletico Madrid'in birinci kalecisi olarak görev yapıyor.

İspanya La Liga'da 6 kez en iyi kaleci seçilerek bu alanda rekor kıran Oblak, Atletico'nun ikinci kaptanı unvanını da taşıyor. Bu sezon 43 maçta forma giyen deneyimli eldiven kalesinde 55 gol gördü, 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Dünya futbolunun son on yılına damga vuran en tutarlı kalecilerden biri olan Oblak, her kulübün bünyesinde görmek istediği bir isim.

ATLETİCO MADRID'E VEDA EDECEK

İspanyol devi Atletico Madrid, efsanelerini tek tek uğurlamaya hazırlanıyor. Griezmann'ın ardından köklü isimlerden Koke ile birlikte Oblak'a da veda etmeye hazırlandığı aktarılıyor. Kulübün yeniden yapılanma sürecine girmesi, Oblak'ın 12 yıllık Atletico serüveninin final perdesine gelindiğine işaret ediyor.

BAYERN VE INTER NEDEN UZAK İHTİMAL?

Jan Oblak'ın transferi için yalnızca Fenerbahçe değil, Bayern Münih ve Inter de harekete geçmiş durumda. Ancak İspanyol basınının aktardığı bilgilere göre bu iki Avrupa devinin Oblak'ın talep ettiği 10 milyon Euro'luk net yıllık ücreti karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor. Bu tablo, mali açıdan iddialı bir teklif sunabilecek kulüplere büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Fenerbahçe başkan adaylarının bu fırsatı transfer kozu olarak değerlendirdiği öğrenildi.

PROJE ŞART: OBLAK'I İKNA ETMEK KOLAY DEĞİL

Oblak'ın yalnızca parayla ikna edilemeyeceği de vurgulanan detaylar arasında. İyi bir proje sunulması halinde Fenerbahçe forması giyebileceği aktarılan Sloven kaleci için sarı-lacivertli yönetimin ve başkan adaylarının cazip bir sportif vizyon ortaya koyması gerektiğine dikkat çekildi. Avrupa kupalarındaki hedefler, teknik kadro kalitesi ve kadro derinliği Oblak'ın kararında belirleyici etkenler arasında yer alacak. Eğer bu transfer gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe, dünya futbolunun en prestijli kalecilerinden birini kadrosuna katmış olacak.