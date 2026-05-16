Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 3 futbolcu forma giyemeyecek

Fenerbahçe, sakatlık nedeniyle 3 oyuncusunun ikas Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

3 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sidiki Cherif'te antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak bileği travması tespit edildiği belirtildi. Matteo Guendouzi'nin Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı, ayrıca Marco Asensio'nun ise dizindeki ağrıların arttığı kaydedildi.

Söz konusu 3 oyuncunun yarın ligin son haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasında kadroda yer almayacağı bildirildi.

FENERBAHÇE SEZONU EYÜPSPOR MAÇIYLA KAPATIYOR

Fenerbahçe - Eyüpspor mücadelesi, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

17 Mayıs Pazar (yarın) Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.