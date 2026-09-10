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Halk TV Spor Fenerbahçe'den Roma'ya ters köşe: İsmail Kartal'dan saatler kala sürpriz

Fenerbahçe'den Roma'ya ters köşe: İsmail Kartal'dan saatler kala sürpriz

Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal sistemi değiştiriyor. Kartal bu sezon ilk kez 3'lü oynatacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'den Roma'ya ters köşe: İsmail Kartal'dan saatler kala sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

DEV MAÇI JESUS GIL MANZANO YÖNETECEK

UEFA'nın kararıyla mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso ise yardımcılığını üstlenecek.

İSMAİL KARTAL SİSTEMİ DĞİŞTİRDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan sürpriz bir karar geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Roma maçında sistemi değiştirecek.

Fenerbahçe'den Roma'ya ters köşe: İsmail Kartal'dan saatler kala sürpriz - Resim : 1

BU SEZON İLK KEZ 3'LÜ OYNATACAK

Bu sezon ilk kez 3'lü sistemde oynayacağı iddia edilen Fenerbahçe'de İsmail Kartal defans hattını Ake, Skriniar ve Oppong'a görev verecek.

İsmail Kartal orta sahada Brown, İsmail, Kante ve Oğuz Aydın'a şans verecek. İleri üçlüyü ise Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi oluşturacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal UEFA Şampiyonlar Ligi
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