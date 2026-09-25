Fenerbahçe'den milli arada sürpriz hamle: Adres belli oldu



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmeyecek. Sarı-lacivertli ekibin bu süreçte gerçekleştireceği hazırlık maçına ilişkin detaylar netleşirken, karşılaşmanın oynanacağı ülke de belli oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe, milli ara kapsamında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre mücadele 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşmanın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saatiyle 19.00 olarak açıklandı.

MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe açısından hazırlık karşılaşması, lig ve Avrupa maçları öncesinde takımın durumunu değerlendirmek açısından da önem taşıyor. Milli takımlara gönderilen futbolcuların yanı sıra sarı-lacivertli ekibin diğer oyuncularının forma şansı bulması bekleniyor.

Teknik heyetin karşılaşmada özellikle süre almakta zorlanan futbolcuları değerlendirmesi ve yoğun fikstür öncesinde oyuncuların maç temposunu korumasını sağlaması hedefleniyor.

YOĞUN FİKSTÜR ÖNCESİ HAZIRLIK

Fenerbahçe, milli aranın ardından hem Trendyol Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maç programına girecek. Sarı-lacivertliler, 10 Ekim'de Rizespor deplasmanıyla başlayacak süreçte 22 gün içerisinde 6 resmi karşılaşmaya çıkacak.

Bu nedenle Azerbaycan'daki hazırlık maçının, yoğun döneme hazırlık açısından teknik heyet için önemli bir test olması bekleniyor.