Fenerbahçe'den inanılmaz galibiyet: Eyüpspor'u 8 golle yıktılar

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 8-0 galip geldi.

VEDAT MURIQI'DEN HAT-TRICK

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5 ve 80'de Mason Greenwood (P), 7, 21, 47 ve 55'te Vedat Muriqi, 38'de Matteo Guendouzi, 45+1'de ise İrfan Can Kahveci kaydetti.

MİLLİ ARA ÖNCESİ MORALLER YÜKSELDİ

Süper Lig'deki son 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, milli araya galibiyetle girerek moralleri yükseltti.

PUAN FARKI 3'E İNDİ

10 puana ulaşan Fenerbahçe, 5. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın Trabzonspor'da aldığı mağlubiyet sonrası taraflar arasındaki puan farkı 3'e indi.

SIRADAKİ RAKİP GÖZTEPE

Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Göztepe'yi konuk edecek.