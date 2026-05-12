Fenerbahçe'den Eyüpspor maçına özel karar

Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, kombine sahibi taraftarlara yönelik bir açıklama yaptı.

KİŞİ SINIRI KALKTI

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçına özel olarak kombine bilet transferlerinde kişi sınırının kaldırıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kombine sahibi taraftarlarımızın dikkatine;

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma özelinde, kombine transferinde uygulanan kişi sınırı kaldırılmıştır.

Kombinenizi; daha önce tanımlı isim şartı olmaksızın, Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kart sahibi dilediğiniz bir taraftarımıza bu maçlık transfer edebilirsiniz.

EYÜPSPOR İÇİN KRİTİK MAÇ

17 Mayıs Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Eyüpspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe, 2. sırada kalmayı garantilerken Eyüpspor'un ise kümede kalması için mücadele büyük bir önem taşıyor.