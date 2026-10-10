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Fenerbahçe'den bir galibiyet daha geldi

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Glint Çayırova Belediyespor'u 100-85 yendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'den bir galibiyet daha geldi

Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çayırova Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibini 100-85 yendi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYET

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

DETAYLAR

Salon: Çayırova

Hakemler: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 14, Sulaimon 8, White 11, Brooks 7, Simmons 10, Sokolowski 5, Kartal Özmızrak 8, Gani Erdi Gülaslan, Gallinat 20, Berkay Candan 2, Enes Berkay Taşkıran, Canberk Kuş

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 8, Juzang 11, Sertaç Şanlı 14, Larkin 10, Clyburn 18, Silva 2, Sargiunas 10, Key 6, Baldwin 15, Melih Mahmutoğlu 6, Onuralp Bitim, Demircan Demir

1. Periyot: 16-23

Devre: 39-55

3. Periyot: 66-77

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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