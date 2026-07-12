Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gitmek istedi: Son kararı İsmail Kartal verecek

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ OĞUZ AYDIN'I İSTİYOR

A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Oyuncunun menajeri Avusturya kampında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmede Oğuz Aydın'ın ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.

SON KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK

25 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. Nelson Semedo'nun ayrılması halinde Kartal'ın ayrılığı reddetme ihtimali var.

39 MAÇTA 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Oğuz Aydın bin 316 dakika sahada kaldı. Aydın bu sürede 4 asistlik katkı sağladı.