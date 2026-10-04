Fenerbahçe'den Azerbaycan'da olay yaratan teşekkür! Mesajın sonunda dikkat çeken sözler

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Fenerbahçe, Azerbaycan'da geçirdiği süre boyunca gördüğü yoğun ilgi ve misafirperverliğin ardından Turan Tovuz kulübüne, Azerbaycan halkına ve sarı-lacivertli takımı destekleyen taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Azerbaycan'da oynadığı Turan Tovuz karşılaşmasının ardından ev sahibi kulübe ve Azerbaycan halkına yönelik dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaparken kendilerini Azerbaycan'da ağırlayan Turan Tovuz Başkanı Ehtiram Guliyev ve yönetimine teşekkür etti.

TARAFTARLARA AYRI PARANTEZ

Fenerbahçe'nin mesajında Azerbaycan'da takımı destekleyen taraftarlar da unutulmadı.

Çubuklu formayı yalnız bırakmayan ve mücadele boyunca takıma destek veren taraftarların yanı sıra, Fenerbahçe'yi desteklemek için Türkiye'den Azerbaycan'a giden taraftarlara da teşekkür edildi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Kulübün açıklamasında, Azerbaycan'da kendilerine gösterilen sevgi ve misafirperverliğin altı çizildi.

Fenerbahçe, mesajını "İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz!" ifadeleriyle tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında ayrıca Turan Tovuz Başkanı Ehtiram Guliyev, yönetim kurulu ve Azerbaycan halkına şükranların sunulduğu belirtildi.