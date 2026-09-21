Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: 8 gollü galibiyetin ardından sürpriz karar
Eyüpspor'u 8 golle mağlup eden Fenerbahçe'de Dorgeles Nene takımdan ayrılmak istiyor.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 8-0 galip ayrılarak milli ara öncesi moralleri yükseltti.
DORGELES NENE'DEN AYRILIK TALEBİ
Fenerbahçe'de galibiyet sevinci sürerken sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya atıldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Dorgeles Nene takımdan ayrılmaya karar verdi.
Sercan Hamzaoğlu konuşmasında "Dorgeles Nene, menajerine bilgi vermiş: 'Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum.' demiş. Net bir şekilde ayrılmak istiyormuş ocak ayında" dedi.
YETERLİ SÜRE BULAMIYOR
Oyuncunun menajeri yönetimle temasa geçerek ayrılık kararını bildirdi. Nene'nin bu kararı yeterli süre bulamadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.
23 yaşındaki genç yıldız, Lyon maçında sonradan oyuna girip performansıyla dikkat çekse de ilk 11'de şans bulmayı başaramadı.
5 MAÇTA 101 DAKİKA SÜRE BULABİLDİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Dorgeles Nene toplamda 101 dakika sahada kalabildi. Malili futbolcu gol ya da asist kaydedemedi.