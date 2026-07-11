Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

NBA ekibi Dallas Mavericks, son olarak Fenerbahçe'de oynayan milli basketbolcu Tarık Biberovic'i renklerine bağladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu Tarık Biberovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Dallas Mavericks'in ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Galatasaray'ın yıldızının kardeşi 1. Lig'e transfer olduGalatasaray'ın yıldızının kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

SEZON PERFORMANSI

Tarık Biberovic, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 12,65 sayı, 3,5 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı belli oldu - Resim : 2

TARIK BİBEROVIC'İN KARİYERİ

Tarık Biberovic, 28 Ocak 2001’de Bosna Hersek’in Zenica kentinde dünyaya geldi. Basketbola ülkesinde başlayan başarılı şutör, genç yaşta sergilediği performansla dikkat çekerek 2018 yılında Türkiye’nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli formayla her sezon gelişimini sürdüren Biberovic, etkili dış şutları ve çok yönlü oyunuyla takımın önemli parçalarından biri hâline geldi. Fenerbahçe kariyerinde EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası zaferleri yaşayan milli basketbolcu, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Başarılı performansının ardından kariyerini NBA’de sürdürme kararı alan Biberovic, Avrupa’da gösterdiği yükselişi dünyanın en büyük basketbol sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe NBA Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro