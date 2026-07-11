Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu Tarık Biberovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Dallas Mavericks'in ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Tarık Biberovic, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 12,65 sayı, 3,5 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

TARIK BİBEROVIC'İN KARİYERİ

Tarık Biberovic, 28 Ocak 2001’de Bosna Hersek’in Zenica kentinde dünyaya geldi. Basketbola ülkesinde başlayan başarılı şutör, genç yaşta sergilediği performansla dikkat çekerek 2018 yılında Türkiye’nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli formayla her sezon gelişimini sürdüren Biberovic, etkili dış şutları ve çok yönlü oyunuyla takımın önemli parçalarından biri hâline geldi. Fenerbahçe kariyerinde EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası zaferleri yaşayan milli basketbolcu, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Başarılı performansının ardından kariyerini NBA’de sürdürme kararı alan Biberovic, Avrupa’da gösterdiği yükselişi dünyanın en büyük basketbol sahnesine taşımaya hazırlanıyor.