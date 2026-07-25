Fenerbahçe'den anında transfer yalanlaması: Teklif gelmedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in durumuna dair açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'DEN LIVAKOVIC YALANLAMASI

Sarı-lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dinamo Zagreb ve Olympiakos'tan geldiği iddia edilen tekliflerin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Fenerbahçe açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb’de kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livaković için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda Kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır.

AYRILIĞA SICAK BAKIYORLAR

Sarı-lacivertliler, Ederson ve Mert Günok'un varlığı ve TFF'nin 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı biliniyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuya veda edilecek.