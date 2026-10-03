Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Resmen başvurdular

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yapan Acun Ilıcalı'ya büyük şok. Resmen başvurdular.

Sarı lacivertli kulüpte başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, göreve başlar başlamaz Chobani Stadı'ndaki Acun Ilıcalı'ya ait olan locasının başkanlık locası olarak kullanılacağını belirterek, sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme locanın Ilıcalı'ya iade edilmesi kararını vermişti.

Daha sonra loca tekrar iptal edilmiş, mahkemeden yine Ilıcalı lehine karar çıkmıştı.

Acun Ilıcalı'nın avukatı Hakan Öncel "Aziz Yıldırım’ın, Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimleri bağımsız mahkemelerce üçüncü kez reddedilmiştir. Aziz Yıldırım’ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı’nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026'da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanılması yönünde şüphe sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur, yürütülen soruşturma halen sürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu girişim karşısında, adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarımızı eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" açıklamasını yapmıştı.

ILICALI İÇİN RESMEN BAŞVURDULAR

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü'nde bazı üyelerin Ilıcalı'nın kulüpten ihracı için resmen başvurdukları belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine sürecin resmen başlatıldığı belirtildi.

Gelen başvuruları değerlendiren Disiplin Kurulu'nun Acun Ilıcalı’dan savunmasını talep ettiği haberde yer aldı.