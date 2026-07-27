Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık: 2 isimden 40 milyon euro alacaklar

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

FENERBAHÇE'DE ZORUNLU AYRILIK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırması gereken sarı-lacivertlilerde karar verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown ve Dorgeles Nene ile yollarını ayırmayı planlıyor.

İyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verecek olan yönetim, 2 futbolcu teklif için toplamda 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

ARCHIE BROWN'DAN 5 GOL VE 7 ASİST

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen Archie Brown, 5 gol ve 7 asist kaydetti.

DORGELES NENE İLK SEZONUNDA 11 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ

Dorgeles Nene ise Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 39 maça çıktı. Malili futbolcu, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.