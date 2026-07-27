Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık: 2 isimden 40 milyon euro alacaklar
Fenerbahçe'de yönetim, 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayıracak. Sarı-lacivertliler, Archie Brown ve Dorgeles Nene'den 40 milyon euro bonservis bekliyor.
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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
FENERBAHÇE'DE ZORUNLU AYRILIK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırması gereken sarı-lacivertlilerde karar verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown ve Dorgeles Nene ile yollarını ayırmayı planlıyor.
İyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verecek olan yönetim, 2 futbolcu teklif için toplamda 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
ARCHIE BROWN'DAN 5 GOL VE 7 ASİST
Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen Archie Brown, 5 gol ve 7 asist kaydetti.
DORGELES NENE İLK SEZONUNDA 11 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ
Dorgeles Nene ise Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 39 maça çıktı. Malili futbolcu, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi