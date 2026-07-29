Fenerbahçe'de yönetimi rahatlatacak sürpriz: Olaylı isme talip çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı kuralı nedeniyle kadroyu rahatlatma peşinde.

Kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkararak iyi bir gelir elde etmek isteyen sarı-lacivertlilere, İtalya'dan güzel haber geldi.

BOLOGNA'NIN HEDEFİ DIEGO CARLOS

İtalyan basınında çıkan habere göre; Bologna, Diego Carlos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Jhon Lucumi'nin ayrılığını bekleyen Bologna yönetimi daha sonrasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

COMO'NUN İLK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Brezilyalı futbolcuya bir diğer İtalyan kulübü olan Como da talip olmuş ancak 3 milyon euroluk teklifi düşük bulunduğu için reddedilmişti.

AYRILMAK İÇİN YÖNETİME REST ÇEKTİ

Fenerbahçe kampına haber vermeden geç katılan Diego Carlos da takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Oyuncu daha önce Como'ya gitmek için yönetime rest çekmişti.